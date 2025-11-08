Norris amplía ventaja tras choque de Piastri en carrera sprint en Sao Paulo

Gran Premio de Sao Paulo

8 nov (Reuters) -Lando Norris amplió su ventaja en el campeonato de Fórmula Uno a nueve puntos tras ganar el sábado la carrera sprint en Sao Paulo, mientras que su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, se estrelló en un duro golpe en su intento de volver a la cima.

Los dos habían empezado el día en el circuito brasileño de Interlagos separados por un solo punto, con Norris en la pole position y Piastri tercero en la parrilla.

Las esperanzas del australiano se esfumaron en la vuelta seis de 24, cuando perdió el control en el bordillo mojado de la curva tres e hizo un trompo contra las barreras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La carrera se detuvo en la octava vuelta, reanudándose con una salida rodada tras reparar las barreras y con Norris en cabeza con Kimi Antonelli y George Russell de Mercedes atrás.

La carrera terminó con doble bandera amarilla después de que el héroe local de Sauber, Gabriel Bortoleto, sufriera un fuerte accidente y Antonelli tuviera que conformarse con la segunda posición a 0.845 de Norris. Russell se hizo con la tercera plaza.

El actual campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, terminó cuarto y ahora está a 39 puntos de Norris en el tercer puesto de la general.

La clasificación para el Gran Premio del domingo se realizaba más tarde el sábado.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)