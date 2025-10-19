GP de EEUU en Austin seguirá en el calendario de la F1 hasta 2034

Gran Premio de Estados Unidos

ters) -El Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de las Américas de Austin permanecerá en el calendario de la Fórmula Uno al menos hasta finales de 2034, anunció el domingo Liberty Media.

La carrera en el circuito tejano, una de las tres de Estados Unidos junto con Miami y Las Vegas, ha atraído a algunas de las mayores multitudes del calendario, con 430.000 asistentes durante los tres días de actividad el año pasado.

"Gracias al gran apoyo y a una maravillosa ciudad anfitriona, el Gran Premio de Estados Unidos ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo de un solo fin de semana, con un impacto económico anual sin igual", dijo el promotor y presidente del circuito, Bobby Epstein, en un comunicado.

El circuito, construido ex profeso, acogió por primera vez una carrera en 2012 y se ha convertido en uno de los favoritos de los pilotos y los aficionados, con una oferta que lo diferencia de los otros dos trazados temporales del país.

El nuevo acuerdo también sitúa a Austin en lo alto de la lista de sedes con los contratos más largos de la F1.

Miami y el Red Bull Ring de Austria tienen contratos hasta al menos 2041, Baréin hasta 2036, Melbourne y Mónaco hasta 2035, Silverstone hasta 2034, mientras que Arabia Saudita y Qatar tienen contratos al menos hasta 2032.

Con información de Reuters