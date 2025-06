Rosario será la sede de la tercera fecha del campeonato.

El comienzo del campeonato estuvo marcado por las victorias de Emiliano Stang en Oberá y Buenos Aires, aunque el liderato todavía le pertenece a su compañero, Matías Rossi. De ahí la importancia que podría tomar la tercera fecha del TC2000 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde el trazado será sin dudas uno de los grandes desafíos de este fin de semana debido a su conformación.

Y es que la pista rosarina se caracteriza por ser irregular y muy técnica, con cuatro kilómetros de extensión y un total de 13 curvas, en las que se reparten tanto lentas como rápidas, lo que afectará mucho al neumático delantero izquierdo. Por tal motivo, Pirelli puso a disposición de los equipos los compuestos P Zero Slick DH y Cinturato Rain, usados para piso seco y mojado, respectivamente.

Debido a la variedad de curvas que tiene el circuito, los frenos trabajarán mucho este fin de semana en Santa Fe, motivo por el que los neumáticos dispuestos por Pirelli tienen como punto fuerte una buena respuesta en las frenadas. Esta será la primera aparición de estos compuestos en la nueva era del TC2000, por lo que el gerente de marketing de Pirelli Argentina se ha mostrado ansioso por el rendimiento en pista.

“Tenemos grandes expectativas para el debut del nuevo compuesto de la era SUV en el circuito rosarino, ya que su trazado incluye un sector particularmente técnico que exige al máximo tanto a los pilotos como a los neumáticos”, afirmó Daniel Dable en declaraciones rescatadas por Carburando. Además, se dio una serie de recomendaciones que los equipos tendrán que considerar para maximizar su rendimiento con estos compuestos.

En ambos casos, se dieron detalles con respecto a la comba máxima en cada eje y la presión tanto en frío como en caliente, aunque lo más interesante viene por el lado de las temperaturas. Con respecto a esto, Pirelli no recomienda trabajar con temperaturas de neumático superiores a los 110°C, además de que la diferencia entre lado interno, central y externo no debe ser mayor a 20°C, mientras que entre los ejes no debe superar los 25°C.

La promoción del TC2000 de la carrera en Rosario.

Horarios del TC2000 en Rosario

Sábado:

Shakedown: 09:00 – 09:10

Entrenamiento 1 Grupo A: 10:30 – 11:00

Entrenamiento 1 Grupo B: 11:10 – 11:40

Entrenamiento 2 Grupo A: 13:05 – 13:35

Entrenamiento 2 Grupo B: 13:45 – 14:15

Clasificación 1 VTA. Lanzada: 15:55 – 16:45

Domingo: