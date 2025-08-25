Turismo Carretera: ¿Cuál fue el motivo del accidente de Elio Craparo en la final de Buenos Aires?

Craparo estuvo cerca de la victoria en Buenos Aires.

La fase regular del Turismo Carretera tuvo una definición apasionante en el Circuito 12 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde Elio Craparo brilló al ganar la segunda serie de la mañana. Como resultado, partió en la primera fila junto a Mariano Werner y se hizo con el liderato de manera inmediata para, acto seguido, sacar una buena ventaja que parecía encaminarlo hacia la victoria en la final de la décima fecha de la temporada.

Sin embargo, el piloto de Chacabuco no pudo sostener el liderato y fue superado por Agustín Canapino en el reinicio que tuvo la carrera tras el abandono de Gastón Ferrante, cuyo coche se había quedado en la leca. Con una exquisita maniobra por el interior de la curva, el arrecifeño le arrebató la victoria a Craparo, que tenía la posibilidad de subirse al podio en el segundo lugar como premio de consuelo, pero un fuerte accidente lo dejó fuera de la carrera.

En el comienzo de la última vuelta, el piloto de Hnos. Álvarez Motorsports se despistó y chocó contra el muro de contención de la primera curva, algo que impresionó a los presentes por la fuerza del impacto. Afortunadamente, Craparo salió sin inconvenientes del Dodge Challenger SRT, tras lo cual se indagó en cuál fue la falla que lo hizo perder el control del coche, que no tomó la curva de manera adecuada y se fue directo contra los neumáticos.

Según la información recopilada por Carburando, el coche sufrió la rotura del neumático delantero derecho cuando afrontaba la curva, lo que le impidió seguir el curso normal del trazado y provocó el despiste y posterior choque. A causa de este incidente, Craparo quedó en el 32º lugar en los resultados finales, mientras que Canapino fue acompañado en el podio por Christian Ledesma y Marcelo Agrelo, que quedó con la temporada regular.

Las posiciones de la Copa de Oro del TC

Tras la cita en Buenos Aires, el Turismo Carretera terminó de definir a los doce clasificados a la Copa de Oro, a la que Marcelo Agrelo llega con 15 puntos por haber ganado la fase regular. Cabe mencionar que los puntos se reinician a esta altura del campeonato, pero que los que hayan ganado finales tienen puntos iniciales al igual que el piloto de Comodoro Rivadavia.

Los doce clasificados a la Copa de Oro del TC.