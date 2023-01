La dolorosa revelación de "Bocha" Ciantini, una figura del TC: "Me diagnosticaron"

El oriundo de Balcarce comunicó la noticia a través de las redes sociales y dejó un mensaje reflexivo sobre el momento que estaba pasando.

El expiloto de carreras José "Bocha" Ciantini reveló el pasado martes en redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de páncreas luego de sufrir algunos dolores estomacales. A pesar de la dura noticia, el exautomovilista dejó un mensaje reflexivo y avisó que luchará para curarse.

Ciantini, que debutó en Turismo Carretera en 1993 al comando de un Dodge, sorprendió al mundo deportivo al contar la noticia a través de su cuenta de Twitter. Allí, varios usuarios, amigos y conocidos, le dejaron mensajes de aliento para la etapa de rehabilitación que comenzará en breve.

El relato de José "Bocha" Ciantini sobre su enfermedad en redes sociales

"Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos, mejor no podía ser... El viernes me dolió la panza y hoy me diagnosticaron cáncer de páncreas, no escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar, solo a los que lean esto reflexionen", escribió Ciantini en su perfil de Twitter.

Tras recibir comentarios de cariño y apoyo, el excorredor de 52 años continuó con un mensaje que llama a la reflexión: "Hagan los que les haga feliz, pasen tiempo con la gente que aman, vivan cada día como si fuese el último, porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama! Besos a todos!".

El "Bocha" también se hizo un tiempo para agradecer a todos aquellos que le dedicaron mensajes de aliento y fuerza para el momento que deberá atravesar: "Me gustaría poder agradecer uno por uno tantos mensajes recibidos, jamás imaginé tanto amor".

José "Bocha" Ciantini reveló en su cuenta de Twitter que tiene cáncer de páncreas, pero dejó un mensaje esperanzador: "Voy a luchar y me voy a curar".

Ciantini. fanático hincha de River Plate, tuvo un largo recorrido durante su época como piloto profesional, donde ganó tres ciurcuitos en 260 carreas disputadas. Lo más sorprendente, y que demuestra su perseverancia, es que su primera victoria se dio en 2005 en Buenos Aires, en su carrera número 154. En 2012, el "Bocha" decidió retirarse de la actividad en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, luego de 20 años en el TC y llevando un profesionalismo intachable. Su mejor puesto en la tabla de pilotos se dio en 1996 y en 2005, donde consiguipo el octavo lugar.