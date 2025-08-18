Fuerte accidente y fractura de clavícula para Juan Ignacio Álvarez en Fiat Competizione

El Cronos de Álvarez tuvo una falla en la séptima vuelta.

Este fin de semana, el Autódromo Parque Ciudad General Roca fue sede de la sexta fecha del TC2000 y de la séptima de la Fiat Competizione, que el sábado fue testigo de la victoria de Ramiro Lafuente en la primera carrera del fin de semana. En esa oportunidad, Juan Ignacio Álvarez quedó sexto, misma posición en la que había largado, y esperaba tener un mejor rendimiento en la carrera del domingo.

Para comenzar, el piloto salió del cuarto lugar en el trazado rionegrino para la segunda carrera, pero un inesperado problema lo hizo perder el control del Fiat Cronos en la séptima vuelta. Un presunto inconveniente en el sistema de frenos hizo que el coche vuelque a la salida de una curva cuando quedaban poco más de diez minutos en el cronometro, pero lo impresionante del accidente alertó a todos.

Y es que el Cronos de Álvarez dio aproximadamente diez vueltas tras salir de los límites de la pista e impactó contra el muro de neumáticos de contención, lo que hizo que la actividad se interrumpa inmediatamente. Los rescatistas no tardaron en asistir al piloto, que, aunque no sufrió daños comprometedores, debió ser hospitalizado por las consecuencias físicas producidas por la fuerza del impacto.

Según los primeros informes que llegaron desde el Sanatorio Juan XXIII, el piloto sufrió una fractura de clavícula y tiene traumatismos en sus pies, donde padece de fuertes dolores. Por su parte, la Fiat Competizione lanzó un comunicado para informar el estado del coche, que fue declarado como destrucción total, aunque el habitáculo cumplió su función de proteger a Álvarez.

“Los anclajes de la butaca no se movieron; el matafuegos, la batería, la fusilera y distintos instrumentos del interior quedaron fijos en sus lugares; los cinturones de seguridad actuaron correctamente”, dice el informe. De momento, se sabe que el piloto se encuentra bajo control de los médicos y fuera de peligro, por lo que se espera que pueda volver a su casa en los próximos días.

Así quedó el coche tras el accidente.

Los ganadores en General Roca

Luego de retirar el Cronos y asegurarse de que Juan Ignacio Álvarez estaba fuera de peligro, la acción se reanudó en General Roca, donde Daniel Cosenza se quedó con la victoria. De esta manera, se unió a Ramiro Lafuente como los ganadores de la sexta fecha de la Fiat Competizione, que suma nueve ganadores distintos en las 14 carreras del año. Cabe mencionar que por ahora Agustín Roberi lidera la tabla con 138 puntos a la espera de que se carguen los datos del fin de semana en Río Negro.