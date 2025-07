El GP de Bélgica tardó más de una hora en iniciar.

El clima volvió a jugar una mala pasada a la Fórmula 1 el pasado fin de semana en el GP de Bélgica, que arrastra el fantasma de lo sucedido en 2021, cuando apenas se pudieron completar tres vueltas, todas detrás del Safety Car. Como consecuencia de aquello, se sumaron la mitad de los puntos y el Circuito de Spa-Francorchamps corrió el riesgo de perder su lugar en la máxima categoría, aunque finalmente se renovó su contrato.

Con condiciones climáticas similares, este domingo la lluvia volvió a ser protagonista en Spa y la FIA intentó la misma estrategia que hace unos años, con una vuelta inicial para analizar el estado de la pista. Ni siquiera se había completado el primer sector cuando los comisarios instauraron la bandera roja y se anunció el retraso de la carrera, que esta vez duró una hora y veinte minutos, a diferencia de las tres horas de espera que hubo en 2021.

Sin embargo, la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo despertó tanto defensores como detractores, en especial por cómo afectó al espectáculo ante las pocas posibilidades de rebase que hubo en la carrera. Y es que solamente una franja se secó por el paso de los monoplazas, lo que hizo que la carrera se torne monótona una vez que los equipos apostaron por los neumáticos para piso seco.

De ahí que pilotos como Lewis Hamilton y Max Verstappen hayan señalado que se perdió la oportunidad de largar antes la carrera para garantizar el espectáculo y que haya mejores oportunidades, mientras que otros celebraron la medida. Entre ellos, Oscar Piastri, el actual líder del campeonato, fue uno de los que defendió la postura de los comisarios por priorizar la seguridad de los pilotos ante posibles incidentes.

Sin dudas, en este sentido, fue una medida acertada, en especial con todos los accidentes fatales que hubo en Spa-Francorchamps en los últimos años. El último de ellos fue el de Dilano van’t Hoff, cuando su coche fue impactado de costado por un adversario en la Fórmula Regional Europea 2023 en condiciones de lluvia y muy poca visibilidad, un episodio que la FIA decidió prevenir en esta temporada.

Ahora bien, el retraso no se debió solamente a esperar que merme la lluvia, sino también al estado de la pista una vez que dejaron de caer las gotas. El agua estancada en sectores como Eau Rouge y Kemmel hizo que se requiera de más tiempo para drenar el excedente, aunque no hubo solución en la grilla, que tenía el lado izquierdo con más agua que el derecho. De ahí la decisión de la partida en movimiento para que no haya desventaja de un lado de la parrilla.

Piastri ganó el GP de Bélgica y sigue como líder.

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1?

Tras el GP de Bélgica, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Hungría, donde el último en ganar fue Oscar Piastri, quien fue acompañado en el podio por Lando Norris y Lewis Hamilton. La carrera se disputará en el Hungaroring y comenzará el domingo a las 10:00 horas de Argentina.