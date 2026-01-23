Briatore fue el responsable del fichaje de Colapinto.

La pretemporada de la Fórmula 1 está programada para iniciar la próxima semana con la primera etapa, que se realizará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, por lo que estos días son claves para revisar el funcionamiento de los nuevos monoplazas. En esta semana, varios equipos tuvieron sus test privados para verificar que todo se encuentre en orden para buscar los tiempos en las prácticas y este miércoles le llegó el turno a Alpine.

Con la livery del A525, la escudería francesa puso a girar al A526 en el Circuito de Silverstone, donde estuvieron presentes tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly, que estuvo a cargo de conducir para las tomas promocionales. Como era de esperarse, además de los pilotos, otros que no faltaron al trazado inglés fueron Steve Nielsen, director de Alpine, y Flavio Briatore.

El asesor del equipo de Enstone, principal impulsor de la llegada de Mercedes como motorista para este 2026, quiso ver el funcionamiento del nuevo monoplaza, que será presentado de manera oficial este viernes. Ahora bien, además de ver al A526 en pista, Briatore aprovechó la ocasión para reunirse con Colapinto y Gasly, con quienes se sacó una foto que no tardó en subir a sus redes sociales.

“Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”, escribió el empresario italiano para acompañar la foto que con la dupla de Alpine, abrigada para soportar el invierno inglés. Además, en sus stories, subió una selfie que se sacó con Franco, en la que ambos sonríen a la cámara y con el argentino con unos auriculares que indican que se encontraban en el centro de control.

La presentación del A526

Aunque inicialmente la presentación del nuevo monoplaza iba a realizarse en el Circuito de Barcelona-Cataluña, tal como se había anunciado a inicios de diciembre, Alpine finalmente cambió de planes. Tal es así que la escudería francesa revelará el A526 en un evento exclusivo que se llevará a cabo en un crucero de MSC sobre las aguas del Mar Balear, frente a las costas de Barcelona.

Ahora bien, el día se mantiene, puesto que la presentación está programada para el viernes a partir de las 8:30 horas de Argentina y la transmisión podrá seguirse a través del canal oficial de Alpine en YouTube. Por otro lado, también se irá subiendo contenido en las redes sociales del equipo galo, que todavía no presentó cómo serán los monos que usarán los pilotos en este 2026.