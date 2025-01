Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1 con Williams.

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 comenzó de maravillas, con un decimosegundo lugar en el GP de Italia y los puntos conseguidos en Bakú y Austin, lo que había llamado el interés incluso de Red Bull. Sin embargo, la lluviosa jornada en Brasil fue el principio de una serie de accidentes que lo persiguieron hasta la última fecha, en la que fue embestido por Oscar Piastri en la primera parte de la carrera.

Dichos incidentes hicieron que Red Bull pierda interés en contratar al piloto argentino, que a principios de enero fue anunciado como el nuevo piloto de reserva de Alpine a la espera de una oportunidad de volver a la máxima categoría. No obstante, Jacques Villenueve considera que Colapinto ya dejó pasar su chance de mostrarse en la F1 y que se perjudicó a sí mismo con la manera en que cerró el 2024.

En diálogo con Action Network, el campeón del mundo con Williams en 1997 manifestó que el pilarense no pudo aprovechar al máximo la oportunidad que le dieron en el equipo de Grove y que ahora su futuro en el automovilismo es un misterio. “Franco Colapinto se perjudicó, perjudicó sus chances. Si te dan la oportunidad dorada, depende de ti sacar lo máximo de ella. No puede quejarse de nada”, afirmó el canadiense.

A pesar de sus palabras, Villenueve destacó que el solo hecho de haber llegado a la máxima categoría es todo un logro para Franco, quien sigue siendo un buen piloto. “Tuvo sus oportunidades, algunas carreras en la F1. No hay mucha gente que pueda conseguirlas, así que ya el sólo hecho de haber conseguido eso es impresionante. Pero no estoy seguro qué sucederá con su futuro. Aún es un piloto rápido, pero lo que ha mostrado es que no fue capaz de juzgar las situaciones de buena manera”, cerró el último campeón de Williams.

El ingenioso mensaje de Colapinto a Hamilton

Este lunes, Lewis Hamilton se presentó en su primer día de trabajo en la sede de Maranello, donde Ferrari le dio la bienvenida como el reemplazante de Carlos Sainz, quien ya se encuentra en Williams. Mientras que el británico subió una fotografía de su llegada a la fábrica, la escudería italiana subió un video de un reloj que pasaba de las 16:43 a las 16:44, en una alusión a los números de Charles Leclerc (16) y de Hamilton (44).

La publicación de la cuenta de Ferrari fue celebrada por el pueblo tifosi, aunque no faltaron los que comenzaron a extrañar a Sainz ni el ingenio de Franco Colapinto, que se la jugó con un llamativo comentario. “43 —> 44 buena suerte, Lewis”, escribió el argentino en referencia a su número y el del siete veces campeón del mundo.