Piastri se rindió ante Franco Colapinto después del choque en Abu Dhabi

Colapinto cumplió sus nueve carreras con Williams.

Al igual que en el GP de Qatar, Franco Colapinto volvió a pagar por errores ajenos este domingo en el GP de Abu Dhabi, donde fue chocado por Oscar Piastri cuando apenas iban cuatro vueltas de la carrera. El australiano había salido del segundo lugar de la grilla, pero fue enganchado por el RB20 de Max Verstappen y quedó relegado al fondo del pelotón en una fecha que era clave, ya que McLaren se debatía el campeonato de constructores con Ferrari.

La desesperación del piloto del equipo papaya hizo que se lleve puesto al pilarense en el intento de recuperar posiciones rápidamente, lo que generó una pinchadura y severos daños en el difusor del FW46. Debido al accidente, Franco debió ingresar muy temprano a boxes para cambiar los neumáticos y perdió un tiempo considerable, aunque finalmente Williams retiró el coche en la vuelta 26 por problemas en la unidad de potencia.

Si bien el choque no habría sido causante de la falla en el motor, el piloto argentino remarcó el incidente con Piastri en la entrevista postcarrera con el periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Vino Piastri y me chocó. No sé qué le pasa a este pibe, boludo”, había dicho Colapinto, algo que recibió respuesta por parte del australiano, que reconoció su error por no calcular bien la zona de frenaje.

“En la reanudación con Franco, tengo que volver a mirarlo, pero creo que simplemente juzgué mal dónde iba a frenar todo el mundo. Hubo muchos movimientos hacia la zona de frenada y me equivoqué”, afirmó el oceánico. A su vez, remarcó que sabía de la importancia que tenía para su equipo sumar puntos por si ocurría algo con Lando Norris en la punta, aunque finalmente la victoria del británico fue suficiente para que la escudería británica se quede con la Copa de Constructores.

“Obviamente, en ese momento sabía que tenía que intentar remontar y sabía que iba a ser duro. Pero una vez que me encontré con Colapinto, eso fue prácticamente el final de mi carrera. No ha sido la mejor manera de terminar la temporada para mí, pero para el equipo no podía haber sido mejor”, agregó Piastri. Cabe mencionar que, debido al choque con Colapinto, el australiano recibió una penalización de diez segundos, aunque logró rescatar un punto al terminar en el décimo lugar.

¿Cómo terminó la temporada Colapinto?

Tras el cierre del GP de Abu Dhabi, la temporada 2024 ha llegado a su fin y Franco Colapinto terminó el año con cinco puntos que lo dejaron en el decimonoveno lugar de la tabla por delante de Guanyu Zhou, Liam Lawson y Valtteri Bottas. Por otra parte, Williams quedó noveno en constructores con 17 unidades, solo por encima de Sauber, que apenas sumó puntos con el piloto chino en Qatar.