Franco Colapinto se la pudrió a un piloto tras el GP de Abu Dhabi: "Este pibe"

Colapinto terminó el año con cinco puntos y Piastri con 292.

Luego de haber sido víctima del choque entre Nico Hülkenberg y Esteban Ocon en Qatar, Franco Colapinto quería cerrar el 2024 de la mejor manera en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha del año. Sin embargo, los problemas económicos de Williams hicieron que no se llegue con el coche en las mejores condiciones, lo que en cierta manera mermó el rendimiento del pilarense en la clasificación del sábado.

Como resultado, el piloto argentino tuvo que salir del fondo en la carrera de este domingo, pero no tardó en ganar una posición gracias al choque entre Oscar Piastri y Max Verstappen en la largada. Debido al incidente en la primera curva, el australiano perdió mucho tiempo y quedó atrás de Franco, por lo que intentó desesperadamente recuperar posiciones para volver a la zona de puntos, puesto que McLaren se jugaba el campeonato de constructores con Ferrari.

En medio de su desesperación, el piloto de McLaren se llevó puesto a Williams de Colapinto, con un choque directo en la parte trasera del monoplaza que produjo una pinchadura y daños en el difusor. Si bien el bonaerense pudo continuar con la carrera tras cambiar los neumáticos en la quinta vuelta, su carrera se vio condicionada y la escudería retiró su coche en la vuelta 26 por problemas en la unidad de potencia.

De ahí que en la entrevista postcarrera con Juan Fossaroli, Colapinto haya señalado el error de Piastri, aunque no se lo tomó de mala manera. “Hoy largué, quería hacer las vueltas, quería terminar la carrera y vino Piastri y me chocó. No sé qué le pasa a este pibe, boludo. Me chocó a mí en la seis y después chocó a más gente creo. Tuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que viene en un AlphaTauri, pobre, que venía dos segundos más lento, y no lo podía pasar”, afirmó “Fran”.

A pesar de lo sucedido, el pilarense rescató que tenían un buen ritmo con el FW46 hasta que Williams tuvo que retirar su coche. “Después del pinchazo teníamos buen ritmo a pesar de todos los daños en el difusor, que se rompió bastante. Pero bueno, yo quería terminar la carrera, quería terminar con una sonrisa y lamentablemente no fue así, pero es parte de la Fórmula 1”, cerró Colapinto, sin referirse a las chances sobre su continuidad en 2025.

La observación de Franco que fue furor en las redes

Cuando Franco Colapinto tuvo su nota con el periodista Juan Fossaroli, en el Circuito Yas Marina habían comenzado a sonar los fuegos artificiales por el campeonato de constructores que ganó McLaren gracias a la victoria de Lando Norris. Era tanto el ruido que el argentino se sorprendió por el sonido de la pirotecnia y lanzó: “Si hay un perro acá, boludo, lo mata”. Sin duda, el comentario fue bien recibido en las redes sociales, donde varios usuarios destacaron su empatía con los animales.