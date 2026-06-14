Australia sorprende a Turquía con una lección magistral de defensa en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Australia vs Turquía

Australia combinó disciplina defensiva con una definición quirúrgica para imponerse por 2-0 a Turquía en el BC Place, dando ‌la sorpresa ante un rival ‌que partía como favorito, mientras el seleccionador Tony Popovic elogió la garra y la organización de su equipo.

La atención previa al partido se había centrado en el turco Arda Güler, pero lo que marcó la diferencia fue la irrupción de los jóvenes australianos.

El equipo de Popovic se plantó para absorber la presión y salir al contraataque, con ​Mohamed Toure —de vuelta ⁠tras una enfermedad— liderando la línea de ataque junto a Nestory ‌Irankunda.

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Su velocidad y juego directo ofrecieron una salida constante ⁠a la contra, desestabilizando a un equipo ⁠turco que dominó la posesión, pero tuvo dificultades para generar ocasiones claras.

Esta estrategia dio sus frutos en el minuto 27, cuando Irankunda combinó velocidad ⁠y control con un remate sereno para marcar su sexto ​gol internacional, lo que subraya por qué este ‌jugador de 20 años está considerado ‌uno de los talentos más prometedores de Australia.

"Estoy orgulloso de estar ⁠aquí como seleccionador, de vivir esto, de hacer sonreír a esta gente que ha viajado desde tan lejos para apoyarnos; simplemente estoy feliz por este maravilloso grupo de jóvenes", dijo Popovic.

"Ves a los chicos jóvenes combinando ​para marcar ‌un gol y no puede subestimarse lo que esto supondrá para su confianza y su fe".

El capitán de Turquía, Hakan Calhanoglu, se había mostrado confiado de antemano, al describir a su equipo como más talentoso que los rivales, con la ⁠esperanza de controlar el partido en el regreso del país al Mundial tras 24 años.

Aunque su equipo disfrutó de la mayor parte de la posesión y registró más tiros a puerta, no fue capaz de traducir esa superioridad en goles.

Australia se mostró compacta y disciplinada en todo momento, cerrando los espacios y limitando la eficacia de Turquía en el último tercio ‌del campo.

Güler tuvo mucho contacto con el balón, pero se topó repetidamente con un muro de camisetas doradas, ya que Australia lo rodeaba cada vez que intentaba llevar la iniciativa en zonas peligrosas.

El portero Patrick Beach justificó su elección por delante de Mathew Ryan con una serie de ‌atajadas importantes, asegurando que la defensa australiana se mantuviera firme bajo una presión constante.

Australia se enfrentará ahora a Estados Unidos en Seattle, después de que los coanfitriones ‌iniciaran su campaña ⁠con una victoria por 4-1 sobre Paraguay el viernes.

"Será un partido especial. Estar en un Mundial ya es suficiente, ​y jugar contra la selección anfitriona lo hace aún más especial", añadió Popovic. "Nos recuperaremos bien, nos prepararemos bien y respetaremos a una muy buena selección estadounidense".

(Redacción: Pearl Josephine Nazare; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)