Ausencias de peso: las bajas de Boca y Racing para el partido de Copa Argentina

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan este domingo 27 de septiembre en el Estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. Tanto el "Xeneize" como la "Academia" tienen bajas para este compromiso que no estarán a disposición de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Juan Pablo Vojvoda, respectivamente. Para este compromiso clave, sin dudas serán ausencias de peso para ir por la clasificación a las semifnales del torneo.

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Cuáles son las bajas de Boca y de Racing para jugar por Copa Argentina

Álvaro Montero será la baja más importante en el elenco de La Ribera. Debido a su convocatoria a la Selección de Colombia donde el plan del DT argentino Néstor Lorenzo es que sea titular, el arquero no está a disposición para estar bajo los tres palos. La buena noticia es la vuelta de Rodrigo Battaglia y también de Ayrton Costa, quienes dejaron atrás sus respectivas lesiones y tras entrenar a la par de sus compañeros podrán sumar minutos en el verde césped.

Por otro lado, en la "Academia" no estará Lautaro Díaz. El delantero con pasado en Cruzeiro y Santos de Brasil que llegó como refuerzo en el último mercado de pases tiene una sobrecarga en el recto anterior y en el psoas del miembro inferior izquierdo, por lo que quedó completamente descartado para este compromiso y Tomás Conechny ocuparía su lugar, aunque también está disponible Matko Miljevic, mientras que Duván Vergara y Adrián "Toto" Fernández deberán esperar en el banco. La incorporación que sí estará es Matías Pérez, que se recuperó de una lesión y arrancará en el banco de suplentes.

Álvaro Montero es baja en Boca vs. Racing por la Copa Argentina

Cuándo juegan Boca vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y cómo ver el partido online

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central desde las 17 horas. El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales.

La otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el jueves 1° de octubre desde las 21.15 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Defensa y Justicia. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports como es habitual en este torneo.

El historial entre Boca y Racing

El "Xeneize" y la "Academia" se enfrentaron en 224 oportunidades a lo largo de la historia. Boca lidera el historial con un total de 94 triunfos, mientras que los de Avellaneda acumulan 75 y los 55 encuentros restantes terminaron en empate. La última vez que se vieron las caras fue por la sexta fecha del Torneo Clausura en el Cilindro donde empataron 1 a 1. Marcos Rojo abrió la cuenta de penal y Miguel Merentiel empató para el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.