Ver en vivo Racing vs. Sarmiento por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Racing y Sarmiento se enfrentarán este viernes a las 21:15 horas por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que encuentra a los dos equipos atravesando realidades diferentes. La Academia será local en el Cilindro de Avellaneda, con la necesidad de cortar una racha negativa y recuperar terreno en el campeonato, en medio de una situación realmente delicada desde los resultados que dejó muy complicado al entrenador Juan Pablo Vojvoda, con solo 1 triunfo en 9 partidos por la liga.

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Del otro lado estará un Sarmiento que llega con mayor tranquilidad por sus últimos resultados. El conjunto de Junín intentará aprovechar el momento de su rival para sumar nuevamente y continuar con su buen andar en el torneo, que lo tiene segundo en el campeonato y en un momento soñado. En el banco se encuentra Facundo Sava, entrenador que dejó un gran recuerdo como jugador en Racing en la década del 2000.

Por dónde ver Racing vs Sarmiento

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Racing y Sarmiento será transmitido por TNT Sports.

Racing busca cortar una racha negativa

Racing atraviesa un momento complicado en el Clausura. La Academia acumula ocho partidos consecutivos sin conseguir una victoria, con dos empates y seis derrotas. Además, llega al duelo ante Sarmiento después de sufrir tres caídas consecutivas, la última de ellas frente a Huracán, por 2-1. El equipo dirigido por Vojvoda necesita cambiar la dinámica en el campeonato y volver a sumar de a tres. La proximidad del duelo de cuartos de final de la Copa Argentina ante Boca también aparece en el horizonte, aunque el principal objetivo inmediato será recuperar confianza en el torneo local.

Racing frente a Huracán perdió 2 a 1.

Sarmiento, en cambio, atraviesa una etapa más positiva. El equipo conducido por Facundo Sava perdió solamente uno de sus últimos siete partidos, una racha que le permitió consolidarse como un equipo competitivo en esta parte del campeonato y olvidarse de la pelea por no perder la categoría. En la fecha anterior igualó 1-1 ante Belgrano.

El último antecedente entre Racing y Sarmiento

El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 10 de marzo de 2026, cuando Racing y Sarmiento empataron 0-0 en Junín. Ahora volverán a encontrarse, pero con escenarios diferentes: Racing necesita terminar con su larga sequía de triunfos, mientras Sarmiento buscará prolongar una racha que lo mantiene competitivo.

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