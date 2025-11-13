Alcaraz asegura el número uno del mundo para término de la temprada al vencer a Musetti en torneo ATP Finals

Finales ATP - Turín

ITALIA, 13 nov (Reuters) -Carlos Alcaraz se aseguró el número uno del mundo de fin de año y el primer puesto del Grupo Jimmy Connors al vencer a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en las Finales ATP de el jueves, un resultado que también envió a Álex de Miñaur a semifinales tras su victoria sobre Taylor Fritz.

El español se deshizo de dos italianos de un solo golpe, eliminando a Musetti del torneo de final de temporada y echando por tierra las esperanzas de Jannik Sinner de recuperar el primer puesto de la clasificación pese a una actuación nada estelar en su tercera victoria de tres en la fase de grupos.

Alcaraz, que terminó el año en el primer puesto en 2022, ha realizado la mejor temporada de su carrera, alcanzando la final de tres Grand Slams, ganando el Abierto de Francia y el de Estados Unidos y perdiendo el partido decisivo de Wimbledon, enfrentándose a Sinner en las tres ocasiones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El jugador de 22 años, que ganó ocho títulos en total esta temporada, sigue en camino de ganar su primer ATP Finals tras superar una valiente actuación de Musetti, en la que Alcaraz rompió con 5-4 arriba en el primer set antes de ganar cómodamente el segundo.

El australiano De Miñaur tuvo una actuación soberbia para recuperarse de perder sus dos primeros partidos, y derrotó al finalista perdedor del año pasado, Fritz, por 7-6(3) y 6-3 en un partido en el que el fiable juego de servicio del estadounidense le falló.

De Miñaur mostró energía y carácter mientras acosaba al letárgico Fritz por toda la pista. Tras llevarse el tie-break del primer set, se alzó con la victoria después de un tempranero quiebre en el segundo.

La derrota mandó a Fritz a casa, pero De Miñaur dependía de una victoria de Alcaraz para pasar a semifinales, algo que incluso el australiano parecía confuso tras su victoria.

"¿Es cierto o no? No lo sé, no me fío ahora mismo, voy a tener que ver qué pasa", dijo De Miñaur cuando le hablaron de los cambios. De Miñaur pasó de ronda a pesar de haber ganado solo un partido, el mismo número que Musetti y Fritz.

Con información de Reuters