Atlético Mineiro e Independiente del Valle buscan su lugar en la final

Este martes 28 de octubre, Atl.Mineiro e Ind. del Valle quieren asegurar su boleto a Finales de la Copa Sudamericana. El duelo tendrá como escenario el estadio Arena MRV y dará comienzo a partir de las 21:30 (hora Argentina).
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y firmaron un empate en 1.
Como empataron 0 - 1 en el partido de ida, Atl.Mineiro e Ind. del Valle deberán resolver en el último escalón antes de llegar a la final, quién de los dos jugará la definición de la Copa Sudamericana. El ganador enfrentará al vencedor del partido que animarán Universidad de Chile y Lanús.
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
- Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
- Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
- Cuartos de Final: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)
- Semifinales: Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos > de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
- Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
- Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
- Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)
- Cuartos de Final: Once Caldas 0 vs Independiente del Valle 2 (4-5 en penales a favor de Independiente del Valle) (24 de septiembre)
- Semifinales: Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre)
Horario Atlético Mineiro e Independiente del Valle, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas