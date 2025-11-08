Atlético de Madrid vs Levante por La Liga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético Madrid de Julián Álvarez y Simeone buscará su cuarta victoria consecutiva en La Liga cuando reciba al Levante este sábado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en un duelo correspondiente a la jornada 12 del campeonato español. Los colchoneros vienen con un gran momento, ubicados en la cuarta posición con 22 puntos y a solo tres unidades del segundo lugar, mientras que el conjunto granota llega en una situación complicada, ocupando la decimosexta posición y sin conocer la victoria desde principios de octubre, aunque con un historial favorable en sus recientes visitas al estadio rojiblanco.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Levante, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Levante?

El partido entre Atlético de Madrid y Levante por la jornada 12 de La Liga se jugará este sábado 8 de noviembre de 2025, a partir de las 14.30 (hora argentina) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

El conjunto colchonero llega a este partido en un excelente momento de forma, ocupando la cuarta posición de la tabla con 22 puntos tras disputar 11 jornadas. Los dirigidos por Diego Simeone acumulan una racha de tres victorias consecutivas en el campeonato doméstico, tras superar a Osasuna, Real Betis y Sevilla, y mantienen el invicto en La Liga desde la derrota inicial ante Espanyol en la primera fecha de la temporada.

El Atlético de Madrid exhibe un registro de seis victorias, cuatro empates y apenas una derrota en el torneo local, lo que los mantiene en la pelea por los primeros puestos. Además, el equipo rojiblanco viene de conseguir una contundente victoria por 3-1 ante Union SG en la UEFA Champions League, aunque en el certamen continental acumula dos derrotas ante Liverpool y Arsenal que lo ubican en la decimoséptima posición de la tabla general europea con seis puntos.

Los de Simeone se encuentran a solo tres puntos del segundo lugar, ocupado por Barcelona, y a ocho unidades del líder Real Madrid, por lo que una victoria este sábado les permitiría mantener la presión sobre los de arriba y consolidar su posición en zona de clasificación a la próxima Champions League. El objetivo del técnico argentino es claro: aprovechar la fortaleza como local para seguir sumando de a tres y no perder terreno en la parte alta de la tabla.

Por su parte, el Levante atraviesa un momento complicado en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. El conjunto granota ocupa la decimosexta posición con apenas nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas en las primeras 11 jornadas, manteniéndose en zona de peligro al igualar en puntos con Valencia, que marcha decimoctavo.

Los dirigidos por Julián Calero llegan a este encuentro tras caer 2-1 ante Celta Vigo en su último compromiso y arrastran una preocupante sequía de victorias que se extiende desde el 4 de octubre, cuando superaron 2-0 a Real Oviedo. Si bien el equipo valenciano ha mostrado capacidad ofensiva con 15 goles anotados en la temporada, su principal problema radica en la defensa, ya que ha recibido 20 tantos, la segunda peor marca defensiva del campeonato junto con Valencia, solo superada por el colista Girona con 24 goles en contra.

Sin embargo, el historial reciente entre ambos equipos favorece al Levante en cuanto a sus visitas al estadio rojiblanco. Aunque el Atlético domina el historial general con 22 victorias en 39 enfrentamientos frente a 10 del Levante, los granotas solo han perdido uno de sus últimos cinco duelos ante los colchoneros, consiguiendo dos triunfos en ese período, ambos precisamente jugando como visitante en el Metropolitano en febrero de 2021 y febrero de 2022. Este antecedente mantiene vivas las esperanzas del equipo levantino de dar la sorpresa y sumar puntos vitales en su lucha por la permanencia.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Levante

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, recupera a una pieza importante para este encuentro: el mediocampista Pablo Barrios, quien fue declarado apto tras haber estado en duda y participó del partido de Champions League ante Union SG. La única baja confirmada para los rojiblancos es la del defensor Robin Le Normand, quien se encuentra lesionado de la rodilla y no podrá estar disponible.

La ausencia de Le Normand abrirá las puertas para que José María Giménez ocupe un lugar en el centro de la defensa, mientras que se espera el regreso de Marcos Llorente en el lateral derecho. Además, Nico González, quien se perdió el último partido por un golpe, estará disponible y debería volver a la alineación titular. En el ataque, Julián Álvarez será el encargado de liderar la ofensiva colchonera, acompañado por un mediocampo creativo conformado por Giovanni Simeone, Álex Baena y el propio González.

Por el lado del Levante, el entrenador Julián Calero tendrá varias ausencias importantes para afrontar este compromiso en el Metropolitano. Los lesionados Ivan Romero, Carlos Espi y Pablo Martínez están descartados y no podrán viajar a Madrid, mientras que el mediocampista Unai Vencedor también estará ausente tras haber sido expulsado en la derrota ante Celta Vigo en la jornada anterior.

La suspensión de Vencedor abrirá una oportunidad para Jon Ander Olasagasti de ocupar un lugar en el mediocampo central del conjunto granota. En el ataque, Karl Etta Eyong será nuevamente el referente ofensivo del Levante. El delantero camerunés viene siendo la principal figura del equipo valenciano con cinco goles y una asistencia en apenas ocho apariciones esta temporada, por lo que será la principal amenaza para la defensa rojiblanca. Lo acompañarán por las bandas Andrés Álvarez y Roger Brugué.

Probable formación de Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Santiago Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giovanni Simeone, Álex Baena, Nico González; Julián Álvarez.

Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Santiago Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giovanni Simeone, Álex Baena, Nico González; Julián Álvarez. Probable formación de Levante: Mathew Ryan; Iñigo Elgezabal, Adrián Moreno, Andrés De la Fuente; Jeremy Toljan, Marcos Arriaga, Olasagasti, Adrián Sánchez; Andrés Álvarez, Karl Etta Eyong, Roger Brugué.

Atlético de Madrid vs Levante: Ficha técnica