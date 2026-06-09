Atlético de Madrid rechaza oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez

FOTO DE ARCHIVO. Copa del Rey - Final - Atlético de Madrid - Real Sociedad

El ​Real Madrid informó el martes que el Atlético de Madrid rechazó una ‌oferta de 150 ‌millones de euros (173,25 millones de dólares) por su delantero Julián Álvarez.

El club "merengue" afirmó que los rojiblancos rechazaron la oferta basándose en la cláusula de rescisión del argentino, fijada en 500 millones de euros.

"El ​Real Madrid CF ⁠comunica que, tras la reunión de ‌la Junta Directiva celebrada hoy, ⁠ha realizado una oferta ⁠de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del ⁠jugador Julián Álvarez", indicó el club ​en su página web ‌oficial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tras estudiarla y valorarla, ‌el Club Atlético de Madrid ha agradecido ⁠la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado ​remitiéndose ‌a la cláusula de rescisión del jugador", agregó.

El anuncio se produce un día después de que Florentino Pérez ganara las primeras elecciones presidenciales disputadas ⁠en el Real Madrid en dos décadas, asegurándose así otro mandato de cuatro años.

En la campaña previa a la votación del domingo, Pérez había afirmado que gastaría 150 millones de euros en un jugador cuyo nombre ‌no reveló y que se daría a conocer el martes, una cifra que supondría un récord para el club.

Álvarez marcó 20 goles en 49 partidos con el Atlético ‌la temporada pasada, en la que el equipo terminó cuarto en la clasificación de LaLiga ‌española, perdió ⁠la final de la Copa del Rey y fue eliminado en ​semifinales de la Liga de Campeones.

(1 dólar = 0,8658 euros)

Con información de Reuters