Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano

Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

22 de agosto, 2025 | 11.17

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga se jugará el próximo lunes 25 de agosto a las 14:30 (hora Argentina).

Así llegan Athletic Bilbao y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao derrotó por 3 a 2 a Sevilla en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Girona.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona311003
2
Rayo Vallecano311002
3
Villarreal311002
4
Getafe311002
5
Athletic Bilbao311001
DataFactory

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Betis: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 3: vs Barcelona: 31 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas
