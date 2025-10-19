Atalanta vs Slavia Praga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El juego entre Atalanta y Slavia Praga se disputará el próximo miércoles 22 de octubre por la fecha 3 de la Champions, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Slavia Praga

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta ganó por 2-1 el juego pasado ante Club Brugge.

Últimos resultados de Slavia Praga en partidos de la Champions

Slavia Praga cayó 0 a 3 ante Inter.

Horario Atalanta y Slavia Praga, según país