Aston Martin espera una dura prueba de realidad en España tras sumar su primer punto de 2026

Imagen de archivo del piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, en acción durante los entrenamientos para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, en Mónaco.

Aston Martin prevé una dura prueba de realidad este fin de semana ‌en España, después de ‌que Fernando Alonso diera al atribulado equipo de Silverstone su primer punto de la temporada de Fórmula Uno el pasado domingo en Mónaco.

El español terminó undécimo en pista en el principado mediterráneo, pero ascendió a los puestos de puntuación después de ​que una penalización ⁠hiciera caer a Sergio "Checo" Pérez, de Cadillac, ‌desde la décima posición, privando al mexicano ⁠de lo que habría sido ⁠un primer punto decisivo para los recién llegados a la F1.

El punto sacó al Aston Martin, propulsado ⁠por Honda, de la última posición de ​la clasificación de constructores, después de ‌que las cinco carreras anteriores ‌se hubieran visto salpicadas de abandonos y hubieran ⁠dado como mejor resultado un 15º puesto.

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El director de pista, Mike Krack, declaró antes del Gran Premio de Barcelona-Cataluña que Mónaco había sido un ​fin ‌de semana difícil, con poco que celebrar aparte de algo de suerte, y que la séptima prueba probablemente sería otra lucha.

"Sobre el papel, en Barcelona será duro. Será muy ⁠duro", declaró a los periodistas. "En Barcelona no hay dónde esconderse. Después de Barcelona, normalmente, cuando traes mejoras, sabes dónde estás. Después de Barcelona, suele ser una puesta a prueba de tu ritmo".

"Lo sabemos, tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que intentar hacerlo ‌sin cometer errores, intentar aprender lo máximo posible de ello. Creo que para los pilotos será lo más duro", añadió.

Los aficionados españoles animarán al bicampeón del mundo Alonso, pero es probable que el piloto de ‌44 años vuelva a encontrarse entre los últimos.

"Sabemos que Barcelona es muy exigente con el paquete. Y no habrá ‌mucho que ⁠ellos (los pilotos) puedan hacer al respecto. Así que creo que tenemos que protegerlos, ​quizá un poco, para que no saquen demasiadas conclusiones negativas de esto", dijo Krack sobre Alonso y su compañero Lance Stroll.

(Editado en español por Carlos Serrano)