Luis Ventura se pudrió y dio detalles de su adiós de Victoriano Arenas: "Lo voy a buscar"

Luis Ventura se defendió de las acusaciones que le hicieron sobre su involucramiento en "apuestas ilegales" y, además, reveló la verdadera razón del adiós.

El periodista Luis Ventura fue, durante varios años, el entrenador de Victoriano Arenas, el equipo que juega actualmente el torneo de la Primera C. Si bien es reconocido en el mundo del espectáculo, lo cierto es que los conocimientos de fútbol del conductor de televisión son muchos y, a lo largo de su vida, estuvo muy ligado a la número cinco. Sin embargo, decidió dar un paso al costado y salió al cruce de varias versiones.

Después de haber contado en América TV su adiós de Victoriano Arenas, Luis Ventura ahora se defendió de las acusaciones que le hicieron sobre un posible involucramiento en apuestas ilegales y, además, de haber inducido al equipo a dejarse perder para cobrar apuestas. En el mismo canal, Ventura aseguró: "Victoriano Arenas es mi casa y seguirá siendo siempre mi casa. Hay una situación de un hijo de puta, que lo voy a ir a buscar".

Por otro lado añadió: "Lo anticipo para cuando salga en policiales ya sepan por qué. A mí nadie me va a señalar ni a mí ni a ninguno de mis jugadores como un corrupto porque no lo soy. Soy un tipo digno. Sé que hubo gente que está hoy y de otras gestiones que me han traicionado. Les molesta mis ocho años en Victoriano Arenas, un club humilde, de barrio y al que le entregué todo. Voy a seguir haciéndolo, a lo mejor desde otro lugar”. Con respecto al escándalo que podría haber determinado su salida, Ventura aseguró: "Lo que pasa en un vestuario, queda en un vestuario. Nadie va para atrás en mi equipo”.

En ese sentido, también hizo hincapié en la situación actual que se vive en los clubes del fútbol argentino en los cuales las agencias de apuestas, entre otras cosas, están en publicidades. “Estamos hablando de un fútbol que está recibiendo las apuestas oficiales, a través de la AFA, y también hay un hijo de puta que cobra sobres para decir que hay apuestas clandestinas y gente que va para atrás. Nunca probado. Que me traigan pruebas, yo soy el primero en agarrar el cogote al tipo que fue para atrás. Ojalá que me denuncien en la Justicia”, aseguró.

Escándalo con las apuestas en el Ascenso del fútbol argentino

Desde el Ascenso del fútbol argentino se suceden graves denuncias "en off" vinculadas con las presiones de los apostadores para que algunos equipos se dejen perder. Si bien la situación ya era conocida por lo bajo por los protagonistas y por la prensa dedicada a la cobertura de las categorías, la discusión recrudeció debido a algunas novedades.

La repercusión fue más notoria después de las fuertes revelaciones de Claudio Paul Leguizamón, capitán de JJ Urquiza, equipo de la Primera C. A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador contó en detalle lo que vivió el plantel en las últimas semanas y definió a aquellos que los presionaron como "corruptos" y "ladrones de sueños, proyectos, anhelos". Si bien las sospechas por partidos arreglados y otras cuestiones extrañas durante los encuentros persisten desde hace varios años, en este caso Leguizamón las visibilizó en las redes sociales. Con una imagen del equipo celebrando con los hinchas de fondo, el futbolista publicó: "Esto es Jota Jota, un grupo de chicos con ganas de crecer en este deporte que es tan hermoso y ama este deporte, lo cual lo hacemos con mucho profesionalismo y dedicación".