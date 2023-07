Insólito: lo expulsaron por bajarse los pantalones y hacer pis en plena cancha

La situación ocurrió en pleno partido entre Sacachispas y Argentino de Merlo. La sorpresa invadió a todos dentro del campo de juego.

Una situación completamente insólita ocurrió en medio del partido entre Sacachispas y Argentino de Merlo en el ascenso argentino. El momento pasó todos los límites de la realidad que se puedan creer dentro de una campo de juego y, en este caso, tiene que ver con el fútbol de ascenso argentino. Uno de los jugadores, en medio del encuentro, no contuvo las ganas y orinó en la mitad de cancha.

La increíble situación ocurrió en el partido entre Sacachispas y Argentino de Merlo. En principio no había razón por la cuál el árbitro había tomado la decisión y, además, tomó por sorpresa a los periodistas que estaban transmitiendo porque no había agresión posible, pero todo cambió cuando una de las cronistas del campo de juego, Mariana Lamas, pudo hablar con el cuarto árbitro y enterarse de la situación. Uno de los jugadores del conjunto del Oeste del conurbano bonaerense, Leonel Ovejero, no tuvo mejor idea que bajarse los pantalones en medio del campo de juego y hacer pis en medio del partido ante la vista de todos en el estadio.

Con grandes caras de incredulidad, los futbolistas no podían creer como su compañero no había podido aguantarse las ganas y se bajó los pantalones como si fuese un baño. Lógicamente el árbitro, apenas advirtió esta situación, decidió expulsarlo porque incumple una de las reglas. Rápidamente el jugador de Merlo se fue caminando hacia los vestuarios y no dio ningún tipo de declaraciones sobre la situación que despertó muchísimas risas entre los periodistas de TyC Sports, que estaban transmitiendo el partido, y las personas que estaban cerca del futbolista en el momento de tan insólita situación.

Vale decir que esta situación esta penada en el reglamento de la FIFA y que no se puede orinar en el campo de juego, ya que es una conducta indebida. De hecho, por esa razón muchas veces los arqueros tienen que pedirle al árbitro que frenen el partido porque tienen dolor de panza o no pueden soportar las ganas de ir al baño. Incluso, los futbolistas, si le piden permiso al árbitro también pueden salir del campo de juego e ir al baño sin ningún tipo de inconveniente. El partido entre Argentino de Merlo y Sacachispas, por la Primera B Metropolitana, terminó 0-0. De esta forma, el equipo del Oeste consiguió su segundo punto en el campeonato mientras que Sacachispas tiene 3 puntos en la segunda rueda de la competencia.