Arsenal vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Arsenal recibe el próximo miércoles 26 de noviembre a Bayern Múnich por la fecha 5 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Bayern Múnich
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions
Arsenal sacó un triunfo frente a Slavia Praga, con un marcador 3-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 3 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 11 goles y mantuvo su arco invicto.
Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
Bayern Múnich llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a PSG. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 3 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 14 goles y le han marcado 3.
Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y Bayern Múnich fue el ganador por 1 a 0.
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 6: vs Club Brugge: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Inter: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Kairat Almaty: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bayern Múnich en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 6: vs Sporting Lisboa: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs U. Saint-Gilloise: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs PSV: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Bayern Múnich, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas