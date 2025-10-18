Arsenal vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se jugará el próximo martes 21 de octubre a las 16:00 (hora Argentina).
Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions
Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.
Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas