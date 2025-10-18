Arsenal vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se jugará el próximo martes 21 de octubre a las 16:00 (hora Argentina).

Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.

Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país