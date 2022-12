La picante cargada de la Selección a Brasil en medio de los festejos: "Ya lo veo"

En pleno festejo en nuestro país por ganar el Mundial de Qatar 2022, los jugadores de la Selección picantearon a Brasil con una de sus canciones arriba del micro que los trasladaba.

Los futbolistas de la Selección que ganaron la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en Qatar comenzaron la caravana por Buenos Aires y, en un momento de los festejos, picantearon a Brasil. La eterna rivalidad con la "Verdeamarela" no pasó desapercibida en la celebración y los jugadores no se olvidaron de ellos. Es que la "Albiceleste" sumó la tercera y los "Cariocas" no levantan el trofeo desde el Mundial de Corea Japón 2002 cuando vencieron a Alemania.

Para colmo, en este torneo quedaron eliminados en los cuartos de final del certamen por penales ante Croacia, Seleccionado que luego dejó en el camino la "Scaloneta". Los de Tite, quien renunció a su cargo tras el campeonato, perdieron la oportunidad de tener su revancha de lo sucedido en la Copa América luego de hacer una buena fase de grupos en la que cayeron contra Camerún. Por supuesto, los campeones se acordaron de todo y los cargaron en pleno viaje en el micro.

La dedicatoria a todo Brasil en el comienzo de la caravana en el predio de la AFA en Ezeiza fue eufórico y los jugadores no dejaron de cantar: "Ya lo veo, ya lo veo, si no gritamos todos, parecemos brasileros...". Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Cristian Romero y Julián Álvarez fueron los más efusivos a la hora de "gastar" a la "Verdeamarela" en dicha canción. Por supuesto, todo el plantel se prendió y cantaron contra los históricos rivales.

Este tema se suma al clásico "Muchachos" que sonó durante todo el Mundial de Qatar 2022 en el que se recuerda la gran final disputada en el Maracaná en 2021 con el golazo de Ángel Di María. Además, durante el viaje también entonaron otro clásico de las canchas en nuestro país en estas fechas cuando se disputan los campeonatos locales cerca de las Fiestas de fin de año: "Ya se acerca Noche Buena, ya se acerca Navidad, para todos los brazucas el regalo de papá".

El recorrido de la Selección en caravana

El recorrido de la Scaloneta puede ser modificado ante algún inconveniente, pero el camino planeado hasta el momento comenzaría por Ricchieri. Pasan por Lugones, bordeando la General Paz, van a Autopista Illia y ahí bajarían por la 25 de Mayo para pasar por la 9 de Julio y llegar al Obelisco, según informaron en el ciclo Mañana Nuestras de la Televisión Pública. Y regresarían al predio de la AFA con el mismo recorrido.

La intención de la Scaloneta es llegar al Obelisco pero la rebosante cantidad de gente que hay en las cuadras circundantes al momumento histórico ubicado en la intersección de la Av. 9 de Julio y Av. Corrientes podría impedir que eso ocurra, por lo que se solicita desconcentración a las masas, señalaron desde la TVP.