Unión vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Huracán y Unión se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo domingo 24 de agosto desde las 14:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Unión y Huracán

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión venció por 4-0 a Instituto. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán viene de un triunfo 1 a 0 frente a Argentinos Juniors. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se llevó la victoria por 1 a 0.

Huracán vivirá durante la siguiente fecha el clásico de barrio junto a San Lorenzo. El duelo se celebrará en el estadio Pedro Bidegain, el 30 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina).

Andrés Merlos fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Racing Club: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs San Lorenzo: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Horario Unión y Huracán, según país