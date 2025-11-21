Unión vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 del Clausura

A partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio de la Avenida, El Tatengue y el Lobo se enfrentan por la clasificación a la Cuartos del Clausura el próximo lunes 24 de noviembre.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 14 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Unión.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.
Los resultados de Unión en partidos del Clausura
- Primera Fase: Unión 1 vs Estudiantes 0 (14 de julio)
- Primera Fase: Boca Juniors 1 vs Unión 1 (18 de julio)
- Primera Fase: Unión 0 vs Tigre 0 (25 de julio)
- Primera Fase: Argentinos Juniors 1 vs Unión 0 (10 de agosto)
- Primera Fase: Instituto 0 vs Unión 4 (15 de agosto)
- Primera Fase: Unión 1 vs Huracán 1 (24 de agosto)
- Primera Fase: Racing Club 2 vs Unión 3 (31 de agosto)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Unión 3 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Unión 2 vs Independiente Riv. (M) 2 (20 de septiembre)
- Primera Fase: Banfield 0 vs Unión 0 (26 de septiembre)
- Primera Fase: Unión 0 vs Aldosivi 2 (3 de octubre)
- Primera Fase: Central Córdoba (SE) 3 vs Unión 1 (10 de octubre)
- Primera Fase: Unión 3 vs Defensa y Justicia 0 (21 de octubre)
- Primera Fase: Newell`s 0 vs Unión 1 (31 de octubre)
- Primera Fase: Unión 0 vs Barracas Central 0 (8 de noviembre)
- Primera Fase: Belgrano 0 vs Unión 0 (17 de noviembre)
Los resultados de Gimnasia en partidos del Clausura
- Primera Fase: Gimnasia 0 vs Instituto 1 (12 de julio)
- Primera Fase: San Lorenzo 0 vs Gimnasia 0 (19 de julio)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Independiente 0 (27 de julio)
- Primera Fase: Godoy Cruz 1 vs Gimnasia 2 (7 de agosto)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Lanús 2 (17 de agosto)
- Primera Fase: San Martín (SJ) 1 vs Gimnasia 0 (23 de agosto)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Atlético Tucumán 0 (1 de septiembre)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Unión 3 (14 de septiembre)
- Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre)
- Primera Fase: Gimnasia 0 vs Rosario Central 3 (27 de septiembre)
- Primera Fase: Sarmiento 0 vs Gimnasia 1 (4 de octubre)
- Primera Fase: Gimnasia 1 vs Talleres 2 (11 de octubre)
- Primera Fase: Estudiantes 2 vs Gimnasia 0 (19 de octubre)
- Primera Fase: River Plate 0 vs Gimnasia 1 (2 de noviembre)
- Primera Fase: Gimnasia 2 vs Vélez 0 (10 de noviembre)
- Primera Fase: Platense 0 vs Gimnasia 3 (17 de noviembre)
Horario Unión y Gimnasia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas