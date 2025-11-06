Tigre vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Tigre y Estudiantes

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre consiguió sólo un punto en su último partido frente a Belgrano, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes viene de caer en su estadio ante Boca Juniors por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.





Fecha y rival de Tigre en el próximo partido del Clausura

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha y rival de Estudiantes en el próximo partido del Clausura

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Tigre y Estudiantes, según país