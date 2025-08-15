Talleres vs San Martín (SJ): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Talleres recibirá a San Martín (SJ), en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo lunes 18 de agosto a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.
Así llegan Talleres y San Martín (SJ)
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura
Talleres sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Lanús. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de San Martín (SJ) en partidos del Clausura
San Martín (SJ) viene de perder contra Sarmiento por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 5.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Talleres con un marcador de 0-1.
Nazareno Arasa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Martín (SJ) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 6: vs Gimnasia: 23 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Talleres y San Martín (SJ), según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas