Racing Club vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Racing Club y Unión

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Argentinos Juniors. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Huracán. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.

Racing Club registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Horario Racing Club y Unión, según país