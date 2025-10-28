Newell`s vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

Por la fecha 14 del Clausura, Unión y Newell`s se enfrentan el viernes 31 de octubre desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Unión

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s no pudo ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 13 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión venció 3-0 a Defensa y Justicia en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 2 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.





Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Horario Newell`s y Unión, según país