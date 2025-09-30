Newell`s logró un agónico empate ante Estudiantes

La Lepra y el Pincha no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 10, celebrado este martes en el estadio el Coloso del Parque.

Newell`s comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Eric Meza al minuto 29 del segundo tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro a través de Luciano Lollo en el minuto 45 de la misma etapa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La figura del encuentro fue Luciano Lollo. El defensor de Newell`s fue importante debido a que convirtió 1 gol.

Eric Meza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Estudiantes fue importante debido a que convirtió 1 gol.

El entrenador de Newell`s, Cristian Fabbiani, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Juan Espínola en el arco; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero en la línea defensiva; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo y Ever Banega en el medio; y Luciano Herrera, Carlos González y Darío Benedetto en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eduardo Domínguez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fernando Muslera bajo los tres palos; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia en defensa; Cristian Medina, Lucas Piovi, Santiago Ascacíbar y Tiago Palacios en la mitad de cancha; y Fabricio Pérez y Lucas Alario en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Merlos.

La Lepra visitará a Boca Juniors en la próxima jornada, mientras que el Pincha recibirá a Barracas Central en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Cambios en Newell`s

45' 2T - Salió Giovani Chiaverano por Facundo Guch

57' 2T - Salió Darío Benedetto por Genaro Rossi

72' 2T - Salió Luciano Herrera por Jerónimo Russo

85' 2T - Salió Jherson Mosquera por Juan Manuel García

Amonestados en Newell`s:

8' 1T Ever Banega y 20' 1T Jherson Mosquera

Expulsado en Newell`s:

33' 2T Cristian Fabbiani (Roja directa)

Cambios en Estudiantes

62' 2T - Salieron Lucas Alario por Facundo Farías y Tiago Palacios por Guido Carrillo

71' 2T - Salieron Román Gómez por Eric Meza y Fabricio Pérez por Edwuin Cetré

81' 2T - Salió Cristian Medina por Gabriel Neves

Amonestados en Estudiantes: