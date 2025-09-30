Newell`s logró un agónico empate ante Estudiantes

La Lepra y el Pincha no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 10, celebrado este martes en el estadio el Coloso del Parque.
Newell`s comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Eric Meza al minuto 29 del segundo tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro a través de Luciano Lollo en el minuto 45 de la misma etapa.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La figura del encuentro fue Luciano Lollo. El defensor de Newell`s fue importante debido a que convirtió 1 gol.
Eric Meza también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Estudiantes fue importante debido a que convirtió 1 gol.
El entrenador de Newell`s, Cristian Fabbiani, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Juan Espínola en el arco; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero en la línea defensiva; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo y Ever Banega en el medio; y Luciano Herrera, Carlos González y Darío Benedetto en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Eduardo Domínguez se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Fernando Muslera bajo los tres palos; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia en defensa; Cristian Medina, Lucas Piovi, Santiago Ascacíbar y Tiago Palacios en la mitad de cancha; y Fabricio Pérez y Lucas Alario en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Andrés Merlos.
La Lepra visitará a Boca Juniors en la próxima jornada, mientras que el Pincha recibirá a Barracas Central en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Cambios en Newell`s
- 45' 2T - Salió Giovani Chiaverano por Facundo Guch
- 57' 2T - Salió Darío Benedetto por Genaro Rossi
- 72' 2T - Salió Luciano Herrera por Jerónimo Russo
- 85' 2T - Salió Jherson Mosquera por Juan Manuel García
Amonestados en Newell`s:
- 8' 1T Ever Banega y 20' 1T Jherson Mosquera
Expulsado en Newell`s:
- 33' 2T Cristian Fabbiani (Roja directa)
Cambios en Estudiantes
- 62' 2T - Salieron Lucas Alario por Facundo Farías y Tiago Palacios por Guido Carrillo
- 71' 2T - Salieron Román Gómez por Eric Meza y Fabricio Pérez por Edwuin Cetré
- 81' 2T - Salió Cristian Medina por Gabriel Neves
Amonestados en Estudiantes:
- 14' 1T Santiago Núñez, 26' 1T Santiago Arzamendia, 42' 1T Facundo Rodríguez (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 20' 2T Román Gómez