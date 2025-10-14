Lanús vs Godoy Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El cotejo entre Lanús y Godoy Cruz, por la fecha 13 del Clausura, se jugará el próximo viernes 17 de octubre, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio la Fortaleza.
Así llegan Lanús y Godoy Cruz
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura
Lanús logró un triunfo por 2-0 ante Independiente. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura
Godoy Cruz viene de empatar 0-0 ante Independiente Riv. (M). En sus últimos 4 encuentros logró igualar 3 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 4 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.
En la siguiente jornada llegará el clásico del Sur, el partido que esperan los fanáticos de Lanús y Banfield. Los eternos rivales se verán las caras el 2 de noviembre, en el estadio Florencio Sola.
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Lanús y Godoy Cruz, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas