Instituto vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo domingo 16 de noviembre, Talleres visita a Instituto en el estadio el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Instituto y Talleres

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Sarmiento. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres llega triunfante luego de ver caer a Platense con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Instituto se impuso por 1 a 2.

Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Instituto y Talleres, según país