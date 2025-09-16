Dep. Riestra vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

El juego entre Dep. Riestra y Gimnasia se disputará el próximo viernes 19 de septiembre por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.

Así llegan Dep. Riestra y Gimnasia

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra ganó por 2-0 el juego pasado ante Central Córdoba (SE). En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia cayó 1 a 3 ante Unión. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Dep. Riestra lleva puntaje perfecto en 4 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.





Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs River Plate: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Rosario Central: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Horario Dep. Riestra y Gimnasia, según país