Defensa y Justicia vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Defensa y Justicia recibe el próximo domingo 31 de agosto a Belgrano por la fecha 7 del Clausura, a partir de las 16:45 (hora Argentina) en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Belgrano

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

En la jornada previa, Defensa y Justicia igualó 1-1 el juego ante Barracas Central. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano llega a este encuentro con una derrota ante Central Córdoba (SE) por 0 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 5.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Belgrano fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Defensa y Justicia y Belgrano, según país