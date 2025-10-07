Defensa y Justicia vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Por la fecha 12 del Clausura, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia se enfrentan el viernes 10 de octubre desde las 16:15 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.
Así llegan Defensa y Justicia y Argentinos Juniors
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura
Defensa y Justicia terminó con un empate en 1 frente a Tigre en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 6 a favor.
Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Argentinos Juniors finalizó con un empate 0-0 ante Central Córdoba (SE). Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:15 horas
- Colombia y Perú: 14:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
- Venezuela: 15:15 horas