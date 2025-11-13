Central Córdoba (SE) vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Central Córdoba (SE) recibe el próximo domingo 16 de noviembre a Banfield por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 20:15 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Banfield

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Bautista Gargantini.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

En la jornada previa, Central Córdoba (SE) igualó 0-0 el juego ante Independiente Riv. (M). Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 1 gol y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield llega a este encuentro con una derrota ante Aldosivi por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y recibieron 7.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Banfield fue el ganador por 3 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Merlos.

Horario Central Córdoba (SE) y Banfield, según país