Central Córdoba (SE) recibirá a Estudiantes por la llave 3

El Ferroviario y el Pincha se enfrentarán el próximo sábado 29 de noviembre. Ambos equipos se jugarán su clasificación a la Semifinal del Clausura desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Central Córdoba (SE) resultó vencedor por 2 a 0.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.

Horario Central Córdoba (SE) y Estudiantes, según país