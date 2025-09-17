Barracas Central vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

A partir de las 14:30 (hora Argentina) el próximo sábado 20 de septiembre, Sarmiento visita a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura.

Así llegan Barracas Central y Sarmiento

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central llega con resultado de empate, 0-0, ante Godoy Cruz. Tiene un historial irregular con 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento llega triunfante luego de ver caer a Aldosivi con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 3 en sus últimos 4 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.





Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Belgrano: 29 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura

Fecha 10: vs Talleres: 27 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Horario Barracas Central y Sarmiento, según país