Barracas Central vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

El duelo entre Barracas Central y Aldosivi correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:00 (hora Argentina), el domingo 10 de agosto.
Así llegan Barracas Central y Aldosivi
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura
Barracas Central venció 3-1 a Banfield en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.
Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura
En la jornada anterior, Aldosivi igualó 0-0 el juego frente a Newell`s. Con un historial irregular (1 derrota y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados), el equipo no sumó goles a favor y ha recibido 2 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Barracas Central.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 17 de agosto - 16:15 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 5: vs Belgrano: 15 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Estudiantes: 25 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Aldosivi, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas