Barracas Central se enfrenta ante la visita Argentinos Juniors por la fecha 14

El juego entre Barracas Central y Argentinos Juniors se disputará el próximo sábado 1 de noviembre por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Así llegan Barracas Central y Argentinos Juniors

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Barracas Central se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Tigre. Con 3 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Argentinos Juniors derrotó 3-1 a Newell`s. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 2 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors lo ganó por 3 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Barracas Central y Argentinos Juniors, según país