Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Banfield recibirá a Tigre, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Tigre

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente Riv. (M). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 1-0.





Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Horario Banfield y Tigre, según país