Japón vence 1-0 a una Inglaterra irregular en un amistoso en Wembley

Amistoso internacional - Inglaterra - Japón

Japón venció merecidamente a una Inglaterra deslucida ‌y sin ‌Harry Kane por 1-0 en Wembley el martes, en un nuevo amistoso de los locales antes de que el entrenador Thomas ​Tuchel anuncie ⁠su lista de convocados ‌para el Mundial ⁠en mayo.

Kaoru Mitoma, ⁠que juega en la Premier League para el Brighton & Hove ⁠Albion, marcó a los ​23 minutos para ‌poner fin a ‌la racha de partidos ⁠sin encajar goles del portero Jordan Pickford con la selección inglesa, que ​se ‌remontaba a octubre de 2024.

El resultado supuso la primera victoria de Japón, otro aspirante a ⁠la Copa Mundial, sobre Inglaterra en cuatro enfrentamientos, y la segunda derrota para la cuarta selección del mundo en 12 partidos bajo la ‌dirección de su entrenador alemán.

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El capitán y prolífico goleador Kane fue descartado antes del inicio del partido tras ‌sufrir una lesión en el entrenamiento, e Inglaterra realizó varios ‌cambios con ⁠respecto al equipo que empató 1-1 ​con Uruguay el viernes pasado.

Con información de Reuters