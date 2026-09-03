Alpine cambia su alineación para el GP de Italia: cuál es la situación de Franco Colapinto

Después de una semana libre tras lo que fue la reanudación del campeonato en el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 volverá a las pistas este viernes con uno de sus circuitos más emblemáticos. La decimotercera fecha del calendario recibirá al Gran Premio de Italia, que se correrá en el Autodromo Nazionale di Monza, conocido por su trazado técnico que se convierte en un excelente lugar para poner a prueba el talento de los pilotos.

{{{htmlAmp}}}

También es el escenario donde Franco Colapinto tuvo su debut oficial en la F1 hace un par de años con los colores de Williams y donde tendrá su primera presentación después de haber renovado su contrato con Alpine para 2027. En este contexto, la escudería francesa le dará al piloto argentino las actualizaciones en el A526, las mismas que había recibido en la fecha pasada Pierre Gasly, quien no estará desde el inicio en Monza.

Y es que esta semana se hizo oficial que el piloto galo será reemplazado por Paul Aron en la FP1 del viernes, de manera similar a lo ocurrido en Budapest antes del parate veraniego cuando el europeo reemplazó al pilarense. El motivo detrás de esto es ir cumpliendo con el requisito de la F1, que establece que cada escudería debe darle el asiento a un novato para pruebas oficiales en competencia al menos cuatro veces al año.

Esta será la segunda vez que el estonio se suba al A526 en lo que va del año, de manera tal que le quedarán dos ocasiones para reemplazar a los pilotos titulares en una FP1, lo cual se reparte de manera equitativa. Por consiguiente, Colapinto deberá cederle una vez más el asiento a Aron en las fechas siguientes, aunque lo importante será mostrarse superior al piloto de reserva en el primer entrenamiento en el circuito italiano.

“Estuve muy contento con mi sesión en Budapest y espero poder construir sobre eso esta vez, especialmente ayudando al equipo a comparar nuestro último paquete de mejoras, que ya he probado en el simulador”, afirmó Aron en el comunicado publicado por Alpine. Cabe mencionar que el estonio ya corrió otras dos sesiones con Audi en esta temporada en las citas de Barcelona y Austria, por lo que esta será su cuarta presencia.

Así anunció Alpine la presencia de Aron en Monza.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: