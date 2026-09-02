Tras el accidente en Zandvoort: el gesto de Carlos Sainz con Alex Albon y su prometida

A pesar de haber tenido un mes para trabajar en las mejoras del FW48, Williams sigue sin encontrarle el rumbo a la nueva era de la Fórmula 1, donde ha mostrado una notable caída de rendimiento en comparación con la temporada pasada. De hecho, el equipo inglés apenas suma once puntos en lo que va del campeonato, algo que había puesto seriamente en duda la continuidad de Carlos Sainz y Alex Albon.

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Si bien surgieron rumores acerca de la posible partida de ambos pilotos, finalmente la escudería británica anunció la renovación tanto del español como del tailandés en la previa al GP de Países Bajos. Así, Williams arrancó la segunda mitad del año con la seguridad de su dupla para 2027 y, al igual que sucedió con Ferrari y Red Bull, la maldición de las renovaciones en esta temporada se hizo presente en el Circuito de Zandvoort.

Y es que Sainz y Albon tuvieron un accidente entre sí en las vueltas finales de la decimosegunda fecha y no pudieron completar la carrera, mismo suceso que les había pasado a Charles Leclerc en Mónaco y Max Verstappen, también en Zandvoort. No obstante, lejos de generarse discordia en el interior del equipo de Grove por lo sucedido, lo cierto es que los dos demostraron que su relación se mantiene intacta a pesar del choque.

Así lo reveló el asiático en una reciente entrevista con el podcast Fast and the Curious, en la que contó que el madrileño lo invitó a él y a su prometida, la golfista Lily Muni He, a desayunar el día siguiente al GP de Países Bajos. “El lunes fuimos a desayunar juntos. Carlos se ofreció a pagar. Le dejé que pagara. Todo muy tranquilo”, comentó Albon, que no abusó de la billetera de su compañero, aunque su pareja no tuvo los mismos planes.

“No te miento, Lily se tomó unos huevos revueltos con caviar. Fueron 38 euros. No tanto como pensaba. Yo solo me tomé una clásica tostada de palta. Y luego Carlos y yo compartimos unas tortitas proteicas”, añadió entre risas Albon. De esta manera, el tailandés señaló que no quedaron asperezas entre ambos en Williams, haciendo a un lado las hipótesis sobre un posible quiebre en la dupla del equipo inglés.

El buen clima se mantiene en Williams tras las renovaciones.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Países Bajos 2026