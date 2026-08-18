Williams confirma a Albon para 2027

Imagen de archivo de Alex Albon, de Williams, durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, en el Circuito de Mónaco.

Alex Albon seguirá compitiendo con Williams la próxima temporada tras haber ‌acordado una ‌ampliación de su contrato, según anunció el martes la escudería de Fórmula Uno.

El tailandés, de 30 años, se incorporó a los antiguos campeones en 2022, tras una etapa como piloto ​de Red ⁠Bull, y disputó su carrera número ‌100 con Williams en ⁠Hungría antes del parón ⁠de agosto.

Williams ocupa el noveno puesto de entre 11 equipos, con 11 puntos ⁠en 11 carreras, ahora que la ​F1 se reanuda este ‌fin de semana con ‌el Gran Premio de Países ⁠Bajos en Zandvoort.

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"Un año difícil no refleja la situación completa, y solo me da más motivación para ​seguir construyendo ‌y esforzándome junto con el equipo y nuestros aficionados para lograr grandes cosas", declaró Albon en un comunicado.

2Nuestra historia aún no ⁠ha terminado, así que ahora estoy totalmente centrado en hacer lo que sea necesario para que volvamos a subir en la parrilla", agregó.

El compañero de equipo de Albon, Carlos Sainz, que ha ‌sumado seis de los 11 puntos del equipo, aún no ha acordado una renovación, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su futuro.

El español ‌llegó procedente de Ferrari con un contrato de varios años en 2025 y se ‌cree que ⁠tiene una cláusula de rendimiento que le permitiría marcharse ​tras dos temporadas si surgiera una oportunidad en otro equipo.

Con información de Reuters