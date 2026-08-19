Sainz se compromete con Williams mediante un nuevo contrato de varios años

Williams informó el miércoles que Carlos Sainz firmó un nuevo contrato plurianual con la escudería británica de Fórmula Uno, asegurando su futuro en el equipo y completando su plantilla de pilotos para 2027 junto a Alex Albon.
El español de 31 años, cuatro veces ganador de carreras en la F1, se incorporó a Williams en 2025 tras firmar un contrato de dos años con opciones de prórroga en julio de 2024, después de su su salida de Ferrari, lo que supuso un gran golpe maestro para el equipo británico.
Desde su llegada a Williams, Sainz ha conseguido dos podios en Grandes Premios y uno en una carrera Sprint, lo que pone de relieve su contribución al progreso del equipo.
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"Estoy tan comprometido como el primer día para ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y estoy deseando crear más recuerdos con el equipo", declaró Sainz en un comunicado.
El anuncio se produce un día después de que el piloto tailandés-británico Albon prolongara su estancia en el equipo.
Con información de Reuters