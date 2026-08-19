Miércoles 19 de Agosto del 2026 Mie 19 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1581.4
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Autos

Sainz se compromete con Williams mediante un nuevo contrato de varios años

19 de agosto, 2026 | 11.03
Sainz se compromete con Williams mediante un nuevo contrato de varios años

​Williams informó el miércoles que Carlos Sainz firmó ‌un nuevo contrato ‌plurianual con la escudería británica de Fórmula Uno, asegurando su futuro en el equipo y completando su plantilla de pilotos para 2027 ​junto a ⁠Alex Albon.

El español de ‌31 años, cuatro veces ⁠ganador de ⁠carreras en la F1, se incorporó a Williams en 2025 tras ⁠firmar un contrato de ​dos años con ‌opciones de prórroga ‌en julio de 2024, después ⁠de su su salida de Ferrari, lo que supuso un gran golpe maestro ​para ‌el equipo británico.

Desde su llegada a Williams, Sainz ha conseguido dos podios en Grandes Premios y ⁠uno en una carrera Sprint, lo que pone de relieve su contribución al progreso del equipo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estoy tan comprometido como el primer día para ayudar ‌a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y estoy deseando crear más recuerdos con el equipo", declaró Sainz ‌en un comunicado.

El anuncio se produce un día después de ‌que ⁠el piloto tailandés-británico Albon prolongara su estancia en ​el equipo.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas