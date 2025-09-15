Alianza Lima vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Alianza L. y U. de Chile se miden el jueves 18 de septiembre por la llave 1 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio el Coloso Victoriano.

Ramon Abatti Abel será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)

: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio) Playoff Octavos : Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)

: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio) Octavos de Final : Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto)

: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto) Octavos de Final: U. Católica (E) 1 vs Alianza Lima 2 (20 de agosto)

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio) Playoff Octavos : Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio) Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

Horario Alianza Lima y Universidad de Chile, según país